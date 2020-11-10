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Об изменениях в системе высшего образования рассказали  в МОН РК

10 Ноября 2020 13:38
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Об изменениях в системе высшего образования рассказали  в МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На основании недавно принятого приказа исключены ведомости учета рабочего времени преподавателя и других сотрудников. Все это может вестись в электронном формате. Об этом на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В августе текущего года министром образования и науки РК Асхатом Аймагамбетовым был анонсирован антикризисный план развития высшего образования. Данный план предусматривает в себе несколько точечных мер. Первое – отмена требований, связанных с постепенностью, штатностью и базовым образованием по отдельным направлениям подготовки. Это связано с тем, что вузам необходимо привлекать больше практических работников. Снятие этих ограничений позволит повысить качество образования и сделать его более практикоориентированной», - сказал Мирас Дауленов.

По его словам, также отменено требование о соотношении стоимости обучения к стоимости гранта.

«В этом году существенно повышена стоимость гранта. По некоторым предметам подготовки стоимость гранта выросла до млн тенге. В результате мы приняли такое решение. Кроме того, существенно сокращена отчетность вузов. Ранее зачетные книжки студентов, магистрантов и докторантов были упразднены. Теперь на основании недавно принятого приказа исключены ведомости учета рабочего времени преподавателя и других сотрудников. Все это может вестись в электронном формате. Это существенно снижает нагрузку преподавателей», - добавил РК вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов.


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#Образование   #МОН  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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