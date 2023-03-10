Об изменениях в системе судейства футбольных игр рассказал глава КФФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов сообщил о проводимой работе по совершенствованию профессионализма арбитров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По судейству – это огромный проект, которым я персонально занимаюсь, как президент федерации. Считаю, что судейство – лицо нашего футбола. Помимо судейства, есть вторая сторона медали. Мы должны внедрять спортивный этикет между футбольными клубами. Это касается как премьер-лиги, так и вновь созданной юношеской лиги», - сказал Адлет Барменкулов на пресс-конференции, посвященной созданию казахстанской юношеской футбольной лиги.

По его мнению, этот принцип должен работать везде.

«Весь прошлый год был подготовительный. Мы изучали, как мы можем повлиять на нарушения, коррупционные моменты. Какие есть инструменты и какие мы можем создать. Для этого мы отобрали 23 топ-судьи для премьер-лиги и 20 перспективных молодых арбитров для юношеской лиги. Теперь для них проводится отдельное профессиональное обучение с привлечением специалистов УЕФА. Нам важно повысить компетенцию всех этих арбитров», - отметил спикер.

Глава КФФ также рассказал о стимуле для арбитров в вопросе повышения профессионализма.

«Им также дается статус профессионального судейства. Этот статус говорит о контракте и бонусах. Мы тщательно проработали систему и в этом году посмотрим, как она заработает. Мы будем договариваться с телеканалами, чтобы открыто обсуждать скандальные матчи с привлечением экспертов. Мы внедрим единый стандарт управления и оценки управления для всех клубов», - добавил Адлет Барменкулов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане создана и запущена новая юношеская футбольная лига – QJ League.