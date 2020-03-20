Об изменениях в работе больниц и поликлиник в Нур-Султане – Сауле Кисикова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об изменениях в работе медицинских учреждений в столице рассказала на пресс-конференции руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основании Указа Президента РК о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан от 15 марта 2020 года за №285, Постановления о введении на территории города Нур-Султан ограничительных мероприятий, во всех организациях здравоохранения введен карантин. Это означает, что для всех медицинских организаций вводится строгий масочный режим. В стационарах города наряду с введением масочного режима вводится запрет на визиты посетителей. Госпитализация в экстренном и плановом порядке продолжается», – сказала С.Кисикова.

По ее словам, все поликлиники столицы работают в штатном режиме, с 8 до 20 часов, также в выходные и праздничные дни. Запись на прием к врачу продолжается, диагностические процедуры – ультразвуковая диагностика, КТГ плода, сдача лабораторных анализов, проводятся по предварительной записи. Запускаются плановые врачебные консультации в дистанционном режиме. Проведена работа по организации выдачи и доставки лекарственных средств инвалидам и пожилым лицам гериатрического возраста на дом. Вакцинация детей будет проводиться по календарному плану прививок. Беременные женщины направляются на госпитализацию в плановом порядке. Усилена работа неотложной медицинской помощи в амбулаторно-клинических организациях по обслуживанию 4-й категории вызовов – хронических больных и посещений на дому.

Также руководитель управления сообщила, что в столице предусмотрен карантинный стационар в гостиницах города порядка 2000 койко-мест. На сегодня готовы 1200. За период с 28 января 2020 года в стационарах данного профиля города Нур-Султан госпитализировано 1 294 пациента. На сегодня находятся около 700 пациентов. Все граждане Республики Казахстан. Зарегистрировано 25 случаев коронавирусной инфекции.

Как отметила С.Кисикова, в Нур-Султане проводится работа по дистанционному наблюдению граждан на дому. Для этого организован штаб на базе городской поликлиники, создана мобильная группа из 24 сотрудников медицинских организаций для обзвона лиц, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции и находящихся на домашнем карантине.

Напомним, число заболевших коронавирусом в РК возросло до 49: из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, городе Караганда - два случая.