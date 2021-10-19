Об изменениях в карантинных ограничениях рассказал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об изменениях в карантинных ограничениях в связи с улучшением эпидемиологической ситуации сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Минздрава отметил, что учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, а также охват вакцинацией более 70% подлежащего контингента на МВК принято решение с 20 октября 2021 года разрешить :

- посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) при предоставлении посетителями документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 или документа с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток.

- деятельность ночных клубов только для лиц с «зеленым» статусом с соблюдением заполняемости до 50%, но:

· не более 100 человек «в зеленой зоне»;

· не более 70 человек «в желтой зоне»;

· не более 50 человек «в красной зоне».

- продлить время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте «ASHYQ»:

· «в зеленой зоне» до 03:00 часов, лидеров проекта «ASHYQ» - до 05:00 часов;

· «в желтой зоне» до 01:00 часов, лидеров проекта «ASHYQ» - до 03:00 часов.