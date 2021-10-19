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    09:34, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Об изменениях в карантинных ограничениях рассказал Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об изменениях в карантинных ограничениях в связи с улучшением эпидемиологической ситуации сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Минздрава отметил, что учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, а также охват вакцинацией более 70% подлежащего контингента на МВК принято решение с 20 октября 2021 года разрешить :

    - посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) при предоставлении посетителями документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 или документа с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток.

    - деятельность ночных клубов только для лиц с «зеленым» статусом с соблюдением заполняемости до 50%, но:

    · не более 100 человек «в зеленой зоне»;

    · не более 70 человек «в желтой зоне»;

    · не более 50 человек «в красной зоне».

    - продлить время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте «ASHYQ»:

    · «в зеленой зоне» до 03:00 часов, лидеров проекта «ASHYQ» - до 05:00 часов;

    · «в желтой зоне» до 01:00 часов, лидеров проекта «ASHYQ» - до 03:00 часов.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане за последние две недели заболеваемость коронавирусом снизилась на 17%.
    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Алексей Цой Правительство РК Главная Ashyq Минздрав РК
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