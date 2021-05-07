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    02:09, 07 Май 2021 | GMT +6

    Об изменении карантинных мер на Тенгизе сообщил главный санврач

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- С 10 мая в Атырауской области вступает в силу новое постановление главного санитарного врача Атырауской области, где говорится об изменении карантинных мер на Тенгизском месторождении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения постановляю ввести ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории Атырауской области до стабилизации эпидемиологической ситуации. Продлить карантин и ограничительные мероприятия на Тенгизе до стабилизации эпидемиологической ситуации.

    Всем промышленным предприятиям и компаниям, работающим вахтовым методом обеспечить строгое выполнение ограничительных и карантинных мер. Работники при выезде (въезде) на вахту при наличии документа о получении полного курса вакцинации против COVID -19 (по истечении 14 дней полного курса вакцинации) не подлежат ПЦР-тестированию на COVID-19 и изоляции. Лица без вакцинации с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 подлежат изоляции на 7 дней. Контактные лица с больным COVID-19 при наличии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации (по истечении 14 дней полного курса вакцинации) при отсутствии клинических признаков не изолируются и лабораторно не обследуются. Близкие контактные без вакцинации с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 подлежат изоляции на 14 дней», - говорится в тексте постановления главного санитарного врача региона.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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