Об итогах учебного года рассказали в Акмолинской области
По словам руководителя областного ведомства Бейбита Жусупова, в этом году ожидается увеличение количества кандидатов на нагрудный знак «Алтын белгі» и аттестата особого образца.
«За последние три года количество выпускников, получивших знаки «Алтын белгі» и аттестатов особого образца растет. В 2020 году нагрудный знак получили 303 выпускника, аттестат с отличием - 187, в нынешнем году претендентов на нагрудный знак 384, на аттестат особого образца – 250 человек», - отметил главный педагог области.
Напомним, что на основании приказа Министерства образования и науки итоговые выпускные экзамены для более 10 200 обучающихся 9 классов региона пройдут с 28 мая по 5 июня 2021 года и для 5040 выпускников с 1 по 10 июня 2021 года с соблюдением санитарных требований.
Выпускники, желающие поступить на грант, сдают Единое национальное тестирование в онлайн-формате в трех пунктах – в гг. Кокшетау, Атбасар и с. Акколь. В тестировании уже приняли участие 1072 ученика.
Наблюдается увеличение количества выпускников, поступающих в учебные заведения страны. Если в прошлом учебном году в отечественные средние и высшие учебные заведения поступили 73%, то сегодня обучиться в местных организациях образования планируют 75%.
Спикер рассказал о проведении последнего звонка в регионе.
«В текущем году управление образования Акмолинской области планирует организовать проведение последнего звонка в режиме онлайн или в форме классного часа. В школах до 300 учащихся разрешено проведение торжественного мероприятия на открытом воздухе по согласованию с главными санитарными врачами», - проинформировал Бейбит Жусупов.
В 556 общеобразовательных школах региона обучаются 129 975 учащихся.