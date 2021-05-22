Об итогах учебного года рассказали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Учащиеся школ Акмолинской области завершают учебный год с положительными результатами. Об итогах 2020-2021 учебного года рассказали в управлении образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

По словам руководителя областного ведомства Бейбита Жусупова, в этом году ожидается увеличение количества кандидатов на нагрудный знак «Алтын белгі» и аттестата особого образца.

«За последние три года количество выпускников, получивших знаки «Алтын белгі» и аттестатов особого образца растет. В 2020 году нагрудный знак получили 303 выпускника, аттестат с отличием - 187, в нынешнем году претендентов на нагрудный знак 384, на аттестат особого образца – 250 человек», - отметил главный педагог области.

Напомним, что на основании приказа Министерства образования и науки итоговые выпускные экзамены для более 10 200 обучающихся 9 классов региона пройдут с 28 мая по 5 июня 2021 года и для 5040 выпускников с 1 по 10 июня 2021 года с соблюдением санитарных требований.

Выпускники, желающие поступить на грант, сдают Единое национальное тестирование в онлайн-формате в трех пунктах – в гг. Кокшетау, Атбасар и с. Акколь. В тестировании уже приняли участие 1072 ученика.

Наблюдается увеличение количества выпускников, поступающих в учебные заведения страны. Если в прошлом учебном году в отечественные средние и высшие учебные заведения поступили 73%, то сегодня обучиться в местных организациях образования планируют 75%.

Спикер рассказал о проведении последнего звонка в регионе.

«В текущем году управление образования Акмолинской области планирует организовать проведение последнего звонка в режиме онлайн или в форме классного часа. В школах до 300 учащихся разрешено проведение торжественного мероприятия на открытом воздухе по согласованию с главными санитарными врачами», - проинформировал Бейбит Жусупов.

В 556 общеобразовательных школах региона обучаются 129 975 учащихся.