Об итогах парламентской сессии рассказал мажилисмен Альберт Рау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Подробно о первых результатах работы обновленного состава Мажилиса Парламента РК в мобильной студии телеканала Jibek Joly рассказал заместитель председателя Мажилиса Альберт Рау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Казахстана состоялись 19 марта 2023 года. В итоге завершающая сессия продлилась ровно 100 дней.

«Это, наверное, была короткая сессия. Но, опять же, смотря как считать. Если все таки считаем, что мы работали с 1 сентября 2022 года и прервались только на выборы, а потом просто опять старались включиться в рабочий ритм, обновив на 73% состав депутатов, то работа вообще не останавливалась. Поэтому я считаю, что достаточно быстро, несмотря на такое большое обновление состава, Мажилис вошел в ритм. Сегодня спикер Парламента традиционно на заключительной сессии подвел итоги. Я даже по качеству могу высказать. Те законы, которые мы приняли за эти 100 дней — 14, а 13 из них подписал Президент. Ни одного закона нам Сенат не вернул. Это тоже показатель качества, несмотря на такой большой обновленный состав и несмотря на то, что ряд законопроектов были приняты по депутатской инициативе. Сейчас в работе в Мажилиса 84 законопроекта», — сказал А. Рау.

Как известно, законопроекты обновленного состава Мажилиса были приняты в ускоренном ритме — за 100 дней.

«Законы, как говорится, ни Коран и ни Библия. Они должны соответствовать требованиям или то, что получается в практике. Потому что это люди, это бизнес, в конце концов. Поэтому это все нормально, и не считаю, что это является показателем некачественной работы», — добавил спикер.

Альберт Рау также поделился, что впервые в истории Казахстана целых 6 партий представлены в Мажилисе.

«Спектр расширился. У каждой партии, несмотря на то, что они не в большинстве, есть ключевые вещи, которые они пообещали своим избирателям. Все-таки когда закон принимается, это, как правило, командная работа. И, конечно, за такой короткий период 6 фракциям притереться и найти точки, это тоже было достаточно сложно. Но, понимание того, что это все делается для блага избирателей и в целом для поступательного развития страны, помогло найти эти точки», — отметил мажилисмен.

По словам спикера, несмотря на то, что депутаты фактически на каникулах, активные рабочие будни будут продолжаться.

«Завтра утром я уже буду в Рудном, и там ждет напряженная программа. В таком темпе пройдут все 10 дней. А потом короткий отпуск, с августа выхожу на работу. Надо готовить уже новую сессию. То есть, до сентября депутаты отдыхать не будут. Будет встреча с населением, но формат будет изменен, поскольку мы, в частности, наша партия, сделали акцент на контроль и реализацию наших предвыборных обещаний. У нас две вещи: первое — мы смотрим, как реализуются наши предвыборные обещания, изучаем, так как 1 сентября начнется бюджет. Я вот знаю, что у меня 3 города и 3 района, и знаю по каждому городу и району что реализуется и что на следующие 2 года будет реализовано. Будет отчет перед населением о вопросах, которые они ставили перед выборами. То есть, каждая поездка будет носить характер», — поделился планами Альберт Рау.

Ранее сообщалось, что депутаты Парламента Казахстана ушли на каникулы.