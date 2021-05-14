Об итогах отопительного сезона 2020 года в Жамбылской области рассказали в акимате

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги прошедшего отопительного сезона и задачи в сфере ЖКХ на 2021 год обсудили на совещании в облакимате под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе совещания было отмечено, что минувший отопительный сезон по области в целом завершился благополучно, не считая технической остановки котельной города Жанатаса. Все ответственные за это лица понесли соответствующие наказания, вплоть до увольнения с занимаемых должностей.

Завершив отопительный сезон, поставщики тепловой энергии обеспечили поэтапное подключение горячей воды жилым домам. Все системы сейчас находятся в рабочем режиме, температура горячей воды соответствует нормативам.

На подготовку к предстоящему отопительному сезону предусмотрены необходимые финансовые средства. Котельные социальных объектов, работающие на угле, постепенно переходят на газовое отопление. Одни из первых в этом году к модернизации приступили Рыскуловский и Меркенский районы.

Всего по области заменят системы отопления на 156 объектах, на 33 из них уже подготовлена проектно-сметная документация. В Кордайском районе подлежат замене 86 котельных, в Байзакском - 10, в Меркенском - 9, в Шуском - 18, в Таласском - 17, в Рыскуловском - 16.

Как рассказали в пресс-службе главы региона, аким области Бердибек Сапарбаев отметил, что сегодня необходимо детально проанализировать ошибки прошлого отопительного сезона и извлечь из них соответствующие уроки. Надо отрегулировать вопросы по поставкам мазута, а в отопительный сезон использовать его расчетливо, экономно.

Соответствующим службам даны поручения по устранению дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг, отметили в акимате региона.