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Об истории появления вакцин и принципах их действия рассказал узбекский врач-иммунолог Акрам Суяров

Автор:  
Мадибек Джанибеков
9 Апреля 2021, 18:41
Об истории появления вакцин и принципах их действия рассказал узбекский врач-иммунолог Акрам Суяров

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – О появлении вакцин в истории человечества и принципах их действия в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заведующий лаборатории иммунофармакологии Института иммунологии и геномики человека АН Республики Узбекистана, д.м.н. Суяров Акрам Амиркулович.

«В настоящее время в связи с пандемией COVID -19 в целях прекращения заболеваемости исключительно важное значение приобретает вакцинация. И коронавирус - не первая болезнь, озаботившая все человечество. В истории есть яркие примеры, когда вакцины стали единственной возможностью победить опасные и разрушительные эпидемии оспы, полиомиелита, кори и других болезней, унесших жизни сотни миллионов людей», - отметил А.Суяров.

Со слов эксперта, принцип вакцинации, основанный на искусственном заражении человека слабой формой заболевания с целью создания иммунозащитной функции, использовался еще много веков назад. В частности, против оспы люди при помощи иголки протаскивали через кожу нитку, вставляли в нос и уши тампоны, пропитанные гноем. Само понятие вакцина происходит от французского слова vache – «корова» и связано с именем врача Эдварда Дженнера, который в конце 18 века на основе вируса коровьей оспы создал первый препарат против этого заболевания.

«На сегодняшний день в мире создано 82 вакцины, во многих странах внедрены планы поэтапной вакцинации населения. Любая вакцина создает иммунологическую память. То есть, при введении вакцины, от коронавируса в том числе, формируется группа Т- и В-лимфоцитов памяти, которые в течение определенного времени хранят информацию об этой инфекции, и плюс к этому В-лимфоциты вырабатывают защитные антитела. Поэтому при попадании патогена коронавируса в организм человека, клетки выдают более мощную иммунологическую реакцию, ведь имеются уже готовые защитные антитела, а значит, если заболевание и развивается, то в легкой форме или не разовьется вообще», - пояснил специалист.

Эксперт отметил, что у каждого человека эффективность вакцины будет различаться в зависимости от возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей иммунитета.

«В числе побочных эффектов вакцины от коронавируса можно выделить местные реакции – в зоне введения (краснота в зоне укола, отек, болезненность) и общие – это реакции со стороны организма в целом (гриппоподобный синдром, невысокая температура, недомогание, боли в мышцах). Нельзя делать прививку людям с острым воспалением, ОРВИ, гриппом, обострением любых хронических болезней, аутоиммунными патологиями», - резюмировал Акрам Суяров.

Напомним, в Узбекистане массовая вакцинация против коронавируса стартовала 1 апреля. Охват населения вакцинацией будет расширяться постепенно: в апреле - в крупных городах, в мае продолжится в районных центрах и малых городах, а в июне - в сельской местности. Всего в стране за три месяца планируется привить более 4 миллионов человек.



Здравоохранение   Узбекистан   Коронавирус в мире   Вакцинация  
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