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Об исполнении плана доходов в госбюджет сообщил Ерулан Жамаубаев

9 Декабря 2021 10:27
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Об исполнении плана доходов в госбюджет сообщил Ерулан Жамаубаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О показателях исполнения государственных финансов доложил министр финасов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В государственный бюджет доходов поступило на сумму 10 трлн 179 млрд тенге, план исполнен на 103,6%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 6,7 трлн тенге, план исполнен на 101,7%», - сказал Ерулан Жамаубаев.

В целом, отметил глава Минфина, план по доходам перевыполнен на 109 млрд тенге, из них налоги - на 51 млрд тенге, неналоговые поступления - на 54 млрд тенге.

«Основные суммы перевыполнения по налогам приходятся на корпоративный подоходный налог (КПН), экспортные таможенные пошлины (ЭТП) на сырую нефть и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Перевыполнение плана по КПН связано с увеличением сумм заявленных авансовых платежей по 686 крупным налогоплательщикам на 73,2%. На перевыполнение плана по ЭТП на сырую нефть повлияло увеличение цены на нефть за 11 месяцев текущего года в среднем на 48,7%. По НДПИ на перевыполнение плана повлиял рост цен за 11 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на основные экспортные позиции в среднем на 27%. Перевыполнение плана по неналоговым поступлениям обеспечено в основном за счет дивидендов на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности и штрафов, пени, санкций, взысканий, налагаемых государственными учреждениями», - пояснил министр.



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#Налоги   #Бюджет  
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Автор:

Серик Сабеков

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