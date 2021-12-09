Об исполнении плана доходов в госбюджет сообщил Ерулан Жамаубаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О показателях исполнения государственных финансов доложил министр финасов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В государственный бюджет доходов поступило на сумму 10 трлн 179 млрд тенге, план исполнен на 103,6%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 6,7 трлн тенге, план исполнен на 101,7%», - сказал Ерулан Жамаубаев.

В целом, отметил глава Минфина, план по доходам перевыполнен на 109 млрд тенге, из них налоги - на 51 млрд тенге, неналоговые поступления - на 54 млрд тенге.

«Основные суммы перевыполнения по налогам приходятся на корпоративный подоходный налог (КПН), экспортные таможенные пошлины (ЭТП) на сырую нефть и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Перевыполнение плана по КПН связано с увеличением сумм заявленных авансовых платежей по 686 крупным налогоплательщикам на 73,2%. На перевыполнение плана по ЭТП на сырую нефть повлияло увеличение цены на нефть за 11 месяцев текущего года в среднем на 48,7%. По НДПИ на перевыполнение плана повлиял рост цен за 11 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на основные экспортные позиции в среднем на 27%. Перевыполнение плана по неналоговым поступлениям обеспечено в основном за счет дивидендов на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности и штрафов, пени, санкций, взысканий, налагаемых государственными учреждениями», - пояснил министр.



