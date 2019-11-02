Об использовании пенсионных накоплений гражданами рассказал вице-премьер РК

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Актюбинскую область с рабочей поездкой по разъяснению положений Послания Президента прибыл заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев, а также представили различных министерств. В ходе встречи с общественностью Б.Сапарбаев рассказал о вопросе использования пенсионных накоплений гражданами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас создана рабочая группа и мы изучаем вопрос об использовании пенсионных накоплений гражданами, до конца месяца внесем предложения. Использование должно зависеть от суммы пенсионных накоплений. Сумма должна быть 10-12 млн тенге. Но на сегодня более половины граждан имеют накопления менее 1 млн тенге», - сказал Б.Сапарбаев, отметив, что не все работодатели ответственно относятся к вопросам пенсионных отчислений работников.

Также Б.Сапарбаев отметил, что для снижения безработицы граждан ежегодно в стране необходимо открывать 330-370 тысяч рабочих мест.

«Каждый год мы должны открывать 330-370 тысяч рабочих мест для снижения безработицы. Для этого в каждой госпрограмме должны быть индикаторы создания новых рабочих мест, если вводится, к примеру, завод, и он должен создать 100 рабочих мест, надо затем проверять были ли созданы эти места. Мы решаем вопрос о распределении рабочих сил из одного региона в другой. В частности, решается вопрос о переезде граждан из Нур-Султана в Павлодарскую область, в Экибастуз мы 2 тысячи человек перевезли, в Костанае, Петропавловске нужны трудовые ресурсы», - сказал Б.Сапарбаев.



