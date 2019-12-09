Об использовании пенсионных накоплений для покупки жилья или образования рассказал мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК, член комитета по финансам и бюджету Аманжан Жамалов на научно-практической конференции «Послание Президента народу Казахстана: первые итоги» в Службе центральных коммуникаций рассказал об использовании пенсионных накоплений для покупки жилья или получения образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До сих пор в Министерстве труда и социальной защиты населения нет четкого понимания, как граждане будут использовать пенсионные накопления на жилье и образование. Вариант, который сейчас обсуждается, коснётся лишь тех, кто достиг так называемого порога достаточности – для мужчин он составляет 8,2 млн, для женщин – 10,1 млн тенге», - рассказал Аманжан Жамалов.

То есть можно будет использовать лишь ту часть пенсионных накоплений, которая превышает этот порог достаточности. В целом, вкладчиков, преодолевших порог достаточности, всего 90 тысяч человек - меньше 1% от общего числа вкладчиков ЕНПФ. «Уверен, что такое решение вызовет разочарование среди населения. Многие могут почувствовать себя обманутыми. Считаю, что здесь не должно быть такого однозначного подхода. Поэтому предлагаю сделать гибкую систему расчета порога достаточности для каждой категории вкладчиков, исходя из возраста, дохода, права на солидарную пенсию, наличия жилья», - добавил депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов.