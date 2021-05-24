Об использовании «Ashyq» во время матча на «Астана арене» рассказала Юлия Якупбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос распространения использования приложения «Ashyq» во время мероприятий на стадионах с увеличением посетителей до 30% рассмотрят в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Аэропорты Нур-Султана и Алматы уже работают по «Ashyq». Совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития, Комитетом гражданской авиации, санитарным врачом на транспорте, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ездили, всё работает. Никаких очередей нет. На примере уже этих выстроенных процессов «Ashyq» имеет возможность быть масштабированным на других объектах», - сообщила заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Юлия Якупбаева в ходе брифинга в СЦК.

«В частности, на «Астана Арена» прошел матч. Наверное, это первое масштабное событие после карантина, когда 6 тысяч человек собрались на одном стадионе, их пропустили за два часа. Был один «желтый» (гражданин с «желтым» статусом - прим. ред.). Мы, надеемся, что если удастся полностью сбалансировать эти процессы прохождения граждан, мы сможем распространить этот опыт и на другие арены и может даже увеличить число посетителей с 20 до 30%», - проинформировала она.

Напомним, что 23 мая в рамках XIII тура чемпионата по футболу OLIMPBET - Казахстан прошел матч между столичной «Астаной» и алматинским «Кайратом». Спортивное событие состоялось на стадионе «Астана Арена» при заполняемости до 20% от вместимости стадиона.



