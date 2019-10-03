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Об исламском финансировании рассказали на Международной неделе инвесторов МФЦА

3 Октября 2019 09:49
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Об исламском финансировании рассказали на Международной неделе инвесторов МФЦА

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Возможности и перспективы исламского финансирования в МФЦА. О том, какие плюсы есть в исламском финансировании, что такое сукук облигации и о многом другом рассказали карагандинским предпринимателям специалисты МФЦА, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В настоящее время в Казахстане большое внимание уделяется вопросам исламского финансирования, обладающего, по мнению экспертов, большим потенциалом.

Известный эксперт по исламскому банкингу, профессор экономики, доктор Мохаммед Чейкер еще в 2008 году отмечал, что «Казахстан уже играет важную роль на финансовом рынке стран СНГ, и это позволило бы стране стать пионером в продвижении новых финансовых услуг через исламские банковские системы». По мнению эксперта, исламские банки в Казахстане нужны и для развития здоровой конкуренции.

В 2009 году Законом Республики Казахстан от 12 февраля 2009 г. № 133-IV Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. N 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» был дополнен новой главой «4-1. Особенности создания и деятельности исламских банков», нормы которой открывают возможности для создания и деятельности исламских финансовых институтов в Казахстане и мощного финансирования экономики.

Исламские финансы – это то направление в Казахстане, которое требует определенной инфраструктуры. Прежде всего – повышения осведомленности среди населения. Также необходимо постоянное развитие человеческих ресурсов, чем и занимается Бюро непрерывного образования при МФЦА. Для успешного развития исламских банков в Казахстане в МФЦА созданы все условия. В центре применяется традиционное английское право, ему доверяют многие инвесторы по всему миру, это делает Казахстан очень интересным для инвесторов. В МФЦА есть своя биржа, где котируются многие компании, и где будут выпускать сукук – исламские облигации, как суверенные, так и корпоративные.

«Преимущества в том, что исламские ценные бумаги собой представляют обычные ценные бумаги, но отличие в этичности, то есть любая компания, которая переступает минимальный порог в 500 000 долларов США, может выпустить сукук на нашей бирже. И преимуществом служит альтернатива, не только обычная финансовая система. Должна быть альтернативная система, которая позволит компаниям полагаться не только на банк и обычные облигации. Процентная ставка выйдет ниже, она зависит от ситуации – какой спрос и какой интерес, какой пул инвесторов», - пояснил Шынгысхан Игбаев, Хаб по исламским финансам и бизнесу.

Сукук - финансовый документ, распространенный в странах шариата, исламский эквивалент облигаций. В связи с тем, что шариат запрещает ростовщичество, традиционные облигации с фиксированной доходностью недопустимы. Сукук обеспечивает негарантированный доход за счет прибыли финансируемого мероприятия, то есть является целевым.


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Ключевые слова: Карагандинская область, МФЦА - фин. центр "Астана",
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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