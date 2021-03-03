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    02:39, 03 Март 2021 | GMT +6

    Об искусстве изготовления из войлока и казахском орнаменте расскажут на фестивале «Шебер-2021»

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 1 по 31 марта Музей истории горного и плавильного дела посёлка Жезды Улытауского района Карагандинской области проводит ежегодный этнографический месячник «Алтын тамыр». Его тема - «Идеи «Мәңгілік ел» в традиционном прикладном искусстве», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Девятый раз в рамках этого проекта проводится традиционный фестиваль прикладного искусства «Шебер-2021».

    В этот раз запланировано много разных и интересных мероприятий. Пройдёт этнографический фестиваль - показ традиций и обычаев «Тулақ шашу». Жительницы посёлка расскажут зрителям об искусстве изготовления изделий из войлока, а также о технологии производства узорчатого войлочного казахского ковра сырмак.

    Состоится мероприятие «Наурыз бастаңғы» с участием поселковой молодёжи. Оно посвящено поддержке социально уязвимых семей.

    Пройдёт акция «Балаға мейірім сыйла».

    21 марта работники музея вместе со старейшими и самыми маленькими жителями посёлка будут встречать рассвет. Этому посвящено мероприятие «Жаңа күн, жарылқа елімді!».

    На музейных мастер-классах ремесленники расскажут о традиционном казахском ткачестве и прядении, резьбе по дереву и кости, кожеплетении и многом другом.

    Секретами мастерства на онлайн-встрече «Ою ой, өрнек сал» поделится этнограф, лауреат премии «Қазына» Шөптібай Байділдаұлы. Он является автором более 1 500 видов орнамента. Все желающие смогут попробовать себя в роли создателя казахских народных узоров.

    На семинаре «Қыш тақтадағы өрнектер» посетителям расскажут об орнаментах на керамических изделиях бронзового века. Мастер-класс «Атамның әңгімесі» смогут посетить все, кому интересно искусство изготовления кукол из кости.

    В рамках фестиваля пройдут видеотуры, экспозиции и познавательные лекции.

    Больше информации можно узнать в социальных сетях музея: Instagram - @muzei_zhezdy и Facebook - Muzei Jezdy.


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    Культура Карагандинская область Общество
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