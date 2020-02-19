Новости
Об исключении требования о наличии подписи главы Нацбанка на банкнотах напомнили казахстанцам
19 Февраля 2020 18:11
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Национальный банк РК напоминает, что исключено требование о наличии подписи главы Нацбанка на банкнотах казахстанского тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеМеждународные резервы Казахстана достигли $29,3 млрд Размер трансферта из Нацфонда на 2020 год составит 2,7 трлн тенге Насколько Нацбанк РК увеличил запасы золота в январе
Требование было исключено в соответствии с концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты с 2016 года.
«В настоящее время в обращении находятся банкноты номиналом две тыс тенге образца 2012 года как с подписью, так и без подписи председателя Национального банка», - сообщили в Нацбанке.
Оба вида банкнот являются законными платежными средствами и обязательны к приему по всем видам платежей, отметили в Нацбанке.
Ключевые слова: Нацбанк Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Национального банка
- О реализации денежно-кредитной политики доложил Главе государства Ерболат Досаев
- АО «Баспана» присоединили к Казахстанскому фонду устойчивости
- Международные резервы Казахстана достигли $29,3 млрд
- Изъятия из Нацфонда превысили объем поступлений в 2019 году
- Размер трансферта из Нацфонда на 2020 год составит 2,7 трлн тенге
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047