Об исключении требования о наличии подписи главы Нацбанка на банкнотах напомнили казахстанцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Национальный банк РК напоминает, что исключено требование о наличии подписи главы Нацбанка на банкнотах казахстанского тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Требование было исключено в соответствии с концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты с 2016 года.

«В настоящее время в обращении находятся банкноты номиналом две тыс тенге образца 2012 года как с подписью, так и без подписи председателя Национального банка», - сообщили в Нацбанке.

Оба вида банкнот являются законными платежными средствами и обязательны к приему по всем видам платежей, отметили в Нацбанке.