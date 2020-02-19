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Об исключении требования о наличии подписи главы Нацбанка на банкнотах напомнили казахстанцам

19 Февраля 2020 18:11
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Об исключении требования о наличии подписи главы Нацбанка на банкнотах напомнили казахстанцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Национальный банк РК напоминает, что исключено требование о наличии подписи главы Нацбанка на банкнотах казахстанского тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Требование было исключено в соответствии с концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты с 2016 года.

«В настоящее время в обращении находятся банкноты номиналом две тыс тенге образца 2012 года как с подписью, так и без подписи председателя Национального банка», - сообщили в Нацбанке.

Оба вида банкнот являются законными платежными средствами и обязательны к приему по всем видам платежей, отметили в Нацбанке.


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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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