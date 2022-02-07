Об инвестиционных проектах рассказали в акимате СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сформировали региональный пул из 75 инвестиционных проектов на общую сумму в 1,8 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима области Даурен Жандарбек рассказал о наиболее крупных проектах. Один из них - строительство фабрики экстракции на заводе «Тайынша Май». Стоимость проекта – 2,1 млрд тенге. Мощность возросла до 180 тысяч тонн масла. Комбикормовый завод стоимость один миллиард тенге запустили в Тайыншинском районе.

Компания «МаслоДел» строит новый завод по переработке масличных культур мощностью 370 тысяч тонн сырья в год. Инвестиции составляют 15 млрд тенге. Проект экспортоориентированный. Два молокоперерабатывающих завода «Маслодел» и «Евразиан Милк» выделили на модернизацию производств и запуск современных линий 9 млрд тенге.

«Еще один проект в сфере переработки молока – завод по производству сыра – реализует компания «Tezis» в Айыртауском районе. Стоимость проекта около 600 млн тенге. Будут выпускать сыры мягких сортов. Помимо этого, предприятие занимается выпуском четырех видов тушенки», - сказал Д. Жандарбек.

Он добавил, что продолжается восстановление пустующих и простаивающих зданий и сооружений. На площадке нереализованного завода по выращиванию шампиньонов реализуется новый проект с участием корейского капитала – строительство теплицы. В рамках проекта будут применены корейские технологии – двухъярусная посадка. Сумма инвестиций - 3,4 млрд тенге.

Еще одну теплицу строит местный инвестор ТОО «Зеленый Север». Сумма проекта - около 6 млрд тенге.

На завершающем этапе - строительство автосалона KIA. Инвестиции в проект составят 1 млрд тенге

В Кызылжарском районе запланировано строительство сервисного центра сельхозтехники «Ростсельмаш» стоимостью один миллиард тенге. В планах компании открыть еще один сервисный центр в селе Новоишимка.

«В сфере горнодобывающей промышленности продолжается реализация проекта по строительству горно-обогатительного комплекса на месторождении олова «Сырымбет». В этом году запланировано строительство лаборатории и поставка оборудования. Еще два проекта – разработка месторождений вольфрама «Аксоран» и «Баян», - проинформировал Д. Жандарбек.

По его словам, работают над такими инвестиционными проектами как строительство кирпичного завода, производство техники AGCO и KIOTI, строительство спортивного центра с гостиницей, завода по производству жидких удобрений, еще двух теплиц, по строительству завода по производству солода, открытию современного сервисного центра John Deere.

«За последние пять лет в экономику региона привлечено более 1,3 трлн тенге. За прошедший год объем вырос на 10% и составил 331,9 млрд тенге. Объем частных инвестиций составил 276 млрд тенге или 119,7%. На пять тенге частных инвестиций приходится один бюджетный», - резюмировал Д. Жандарбек.