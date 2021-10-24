Об интернет-мошенниках на криптобиржах предупредили казахстанцев полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сети интернет все больше распространяются сайты-двойники под видом пирамиды. Чаще всего мошенники создают несколько сайтов, которые дублируют популярные платформы, такие как Advacash, Forex, Binance, MetaTrade и др. О том, как избежать мошеннической схемы рассказали в департаменте полиции столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Вначале мошенники делают массовую рассылку, публикуют рекламные предложения на сайтах и в соцсетях, обзванивают с различных абонентских номеров. Предлагают инвестировать в платформу для осуществления торгов на криптобиржах. В этих объявлениях говорится, что, вложив, условно, 100 долларов можно увеличить доход до 1000 долларов. Затем злоумышленники создают вымышленный сайт брокера и личный кабинет, доступ к которому передают своей «жертве». В этом личном кабинете мошенники наравне с пользователем могут увидеть, насколько пополнен счет», - сообщили в пресс-службе департамента.

Далее пользователь приступает к игре на форекс-бирже и начинает выигрывать. Однако на самом деле эта «игра» программируется удаленно мошенниками. Увлеченный пользователь вносит еще больше денег, считая, что он заработал на этой «игре», а на самом деле все средства забирают себе мошенники. Как только «жертва» решает вывести свой выигрыш из личного кабинета, брокер утверждает, что на вывод, согласно соглашению, требуется оплатить страховочные взносы, оплатить штрафные санкции и другие вымышленные условия. Этот процесс может длиться долго, после чего всякие контакты с брокером обрываются, а сайт – закрывается.

«Самое главное — быть бдительным и не верить в чудо, важно помнить, что никакие пирамиды не работают. Во-первых, нужно просто проверить, есть ли у дилера лицензия. Сделать это можно в интернете.

Во-вторых, всегда стоит внимательно проверять адрес сайта перед тем, как вводить данные для оплаты и переводить денежные средства. Согласно законодательству, любой ресурс, проводящий обработку персональных данных граждан, должен располагаться на территории страны. Если хостинг расположен на территории иностранного государства — закройте вкладку и оборвите все контакты с этой конторой. Также если домен совсем свежий и зарегистрирован на частное лицо, лучше не стоит с ним связываться», - рассказал начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции Нур-Султана Дмитрий Демидов.