Об иностранном следе в январских событиях рассказал Госсекретарь РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В интервью телеканалу «Хабар 24» Государственный секретарь РК Ерлан Карин прокомментировал вопрос журналиста об «иностранном следе», связанном с январскими событиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Иностранный след продолжает интересовать экспертов. В СМИ просачивается информация, но на официальном уровне не было подтверждений. Есть ли подробности, которыми вы могли бы поделиться?» - спросила телеведущая.

«Спецслужбы продолжают отрабатывать данную линию. Уже зафиксировано, что в 20-х числах декабря было одновременное прибытие на территорию нашей страны группы иностранных граждан, которые затем 7-8 января пытались покинуть территорию нашей страны через разные маршруты. Также нашими спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных, экстремистских организаций, которые действовали внутри нашей страны. Также была попытка казахстанскими радикалами зарубежных террористических организаций использовать данные события для развязывания новых атак», - прокомментировал Государственный секретарь РК.

По словам Ерлана Карина, эти попытки были своевременно пресечены казахстанскими спецслужбами.

«Ситуация сейчас очень серьезная. Спецслужбы сейчас продолжают работу по выявлению данных лиц, задержанию, изъятию оружия. Только за эти дни нашими правоохранительными органами было изъято более 2 тысяч оружия. Заведено 44 уголовных дела только по статье «терроризм». Работа продолжается. Очень большой массив документов и материалов необходимо обработать нашим спецслужбам и правоохранительным органам. Это, конечно, потребует определенных усилий. При этом надо подчеркнуть, что спецслужбами продолжаются мероприятия по выявлению, подавлению радикальных ячеек, террористов, по их выявлению и блокированию», - отметил в интервью Государственный секретарь РК.

Поэтому, по словам спикера, несмотря на снятие режима ЧП, режим антитеррористической операции будет сохраняться в некоторых регионах.

«Это означает, что спецслужбы придают большое значение этой угрозе, и работа по выявлению, ликвидации источников этой угрозы продолжается», - добавил Ерлан Карин.