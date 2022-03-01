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Об инициативах в рамках концепции «Открытая партия» рассказал Асхат Оралов

1 Марта 2022 13:44
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Об инициативах в рамках концепции «Открытая партия» рассказал Асхат Оралов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О реализуемых инициативах в рамках единой концепции «Открытая партия» рассказал исполнительный секретарь партии «AMANAT» (ранее Nur Otan) Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уже в этом месяце на базе Института общественной политики предлагаем открыть постоянно действующую диалоговую площадку «TALQYLAU», где будут вырабатываться предложения по вопросам, волнующим население. Более того, предлагается запустить партийный пресс-центр с регулярными брифингами депутатов Парламента и маслихатов, партийных членов Правительства и местных исполнительных органов на базе Холдинга «Nur Media». Данные инициативы будут реализованы в рамках единой концепции «Открытая партия», - сказал во время внеочередного съезда Асхат Оралов.

Напомним, что в ходе сегодняшнего съезда было принято решение о переименовании партии «Nur Otan» в «AMANAT».




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#Политические партии   #Политические реформы   #Общество   #Политика   #Съезд партии Аманат  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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