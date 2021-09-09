Об инфляционных ожиданиях населения в августе рассказали в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Денис Чернявский прокомментировал инфляционные ожидания населения в августе текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

По итогам августа сохраняются повышенные инфляционные ожидания. Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в августе 2021 года составила 8,8%.

«Большинство опрошенных (73%) по-прежнему отмечают сильный рост цен за последний год, что является одним из высоких показателей за историю опроса.

Большинство респондентов, отметивших рост цен за прошлый месяц, выбирают продукты питания (85%). В структуре товаров респонденты отметили быстрый рост цен на фрукты и овощи, мясо и птицу, растительное масло, стройматериалы, одежду и обувь, товары для детей», - говорит Денис Чернявский.

Потребительские настроения немного улучшились в августе, несколько повысились оценки текущего состояния после падения в июле.

«Готовность населения к крупным покупкам незначительно повысилась в августе, что может быть связано с активизацией покупок детских товаров и школьных принадлежностей из-за возвращения к традиционному формату обучения. При этом краткосрочные ожидания по развитию экономики продолжают ухудшаться», - заключил он.