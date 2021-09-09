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    14:55, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Об инфляционных ожиданиях населения в августе рассказали в Нацбанке РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Денис Чернявский прокомментировал инфляционные ожидания населения в августе текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

    По итогам августа сохраняются повышенные инфляционные ожидания. Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в августе 2021 года составила 8,8%.

    «Большинство опрошенных (73%) по-прежнему отмечают сильный рост цен за последний год, что является одним из высоких показателей за историю опроса.

    Большинство респондентов, отметивших рост цен за прошлый месяц, выбирают продукты питания (85%). В структуре товаров респонденты отметили быстрый рост цен на фрукты и овощи, мясо и птицу, растительное масло, стройматериалы, одежду и обувь, товары для детей», - говорит Денис Чернявский.

    Потребительские настроения немного улучшились в августе, несколько повысились оценки текущего состояния после падения в июле.

    «Готовность населения к крупным покупкам незначительно повысилась в августе, что может быть связано с активизацией покупок детских товаров и школьных принадлежностей из-за возвращения к традиционному формату обучения. При этом краткосрочные ожидания по развитию экономики продолжают ухудшаться», - заключил он.


    Теги:
    Бюджет Нацбанк Казахстана Цены и тарифы Экономика
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