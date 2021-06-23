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    12:29, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Об индийском штамме коронавируса в Алматы рассказал Жандарбек Бекшин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал об индийском штамме коронавирусной инфекции в южной столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера вечером поздно, мы еще в одной пробе за вчерашние сутки выявили вероятность наличия штамма «Дельта», то есть «индийского» штамма. Сегодня мы с утра еще раз провели контрольное исследование, подтвердили, что действительно, в этом штамме есть вероятность нахождения, мутированного штамма «Дельта», - сказал на брифинге Жандарбек Бекшин.

    Ранее заместитель Бекшина Садвакас Байгабулов рассказал, что в Алматы выявили вероятность циркуляции индийского штамма коронавируса.

    Также акимат Алматы принимает меры по усилению контроля в международном аэропорту и на вокзалах города.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Алматы
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