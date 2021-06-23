Об индийском штамме коронавируса в Алматы рассказал Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал об индийском штамме коронавирусной инфекции в южной столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера вечером поздно, мы еще в одной пробе за вчерашние сутки выявили вероятность наличия штамма «Дельта», то есть «индийского» штамма. Сегодня мы с утра еще раз провели контрольное исследование, подтвердили, что действительно, в этом штамме есть вероятность нахождения, мутированного штамма «Дельта», - сказал на брифинге Жандарбек Бекшин.

Ранее заместитель Бекшина Садвакас Байгабулов рассказал, что в Алматы выявили вероятность циркуляции индийского штамма коронавируса.

Также акимат Алматы принимает меры по усилению контроля в международном аэропорту и на вокзалах города.