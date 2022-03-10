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Об индексе деловой активности за февраль рассказали в Нацбанке РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Марта 2022, 16:33
Об индексе деловой активности за февраль рассказали в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Денис Чернявский прокомментировал индекс деловой активности за февраль 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

«По результатам полученных оценок индекс деловой активности в феврале увеличился, составив 50,6 (в январе – 50,0). Увеличение индекса обусловлено восстановлением деловой активности в секторе услуг до 50,6 (в январе – 49,4). В промышленности и строительстве значения индексов существенно не изменились и составили 51,4 и 46,0 (в январе – 51,8 и 45,7).

В разрезе регионов в феврале отмечено улучшение деловой активности в 8 регионах, ухудшение – в 9 регионах. Наиболее высокий уровень деловой активности отмечен в Туркестанской области (56,2) и Шымкенте (53,7), наиболее низкий уровень – в Жамбылской области (44,7) и в Алматы (45,7)», - говорит Денис Чернявский.

В феврале 2022 года предприятия оценили текущие условия в целом негативно, но оценка была лучше, чем в предыдущем месяце: баланс ответов между положительными и негативными оценками составил (-)1,4, увеличившись с (-)2,3 в январе.

Улучшились оценки всех факторов, кроме оценки доступа к финансам/кредитам, которая впервые с января 2021 года оказалась отрицательной (-0,5). Оценки изменения остальных факторов (налоговая нагрузка, спрос, вопросы защиты бизнеса), несмотря на улучшение, остаются в негативной зоне (соответственно (-)5,5, (-)4,0 и (-)1,1). Положительной оказалась только оценка изменения инфраструктуры (0,7).

«Повысился оптимизм предприятий в отношении будущих бизнес-условий на следующие 6 месяцев: оценка будущих условий составила 21,5 (в январе – 17,9), в то же время улучшилась оценка текущих условий до (-)1,4 (в январе – (-)2,3). В результате сводный индекс бизнес-климата по экономике заметно увеличился до 11,4 (в январе – 7,4).

В феврале 2022 года в опросе приняли участие 465 предприятий: в строительстве – 71, промышленности – 177, услугах – 217, - отметил спикер.


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