Объездную дорогу в направлении Кокшетау закроют для автодвижения 9 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 7:00 до 22:00 часов 9 октября будут проводиться ремонтные работы на железнодорожном переезде на перегоне «Астана - Жайнак». В связи с этим объездная дорога в направлении «Астана-Кокшетау» будет закрыта для движения автотранспортных средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казавтожол.

Работы планируется завершить в течение одного дня. Жителей и гостей столицы просят заранее корректировать маршрут.