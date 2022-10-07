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    15:00, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Объездную дорогу в направлении Кокшетау закроют для автодвижения 9 октября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 7:00 до 22:00 часов 9 октября будут проводиться ремонтные работы на железнодорожном переезде на перегоне «Астана - Жайнак». В связи с этим объездная дорога в направлении «Астана-Кокшетау» будет закрыта для движения автотранспортных средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казавтожол.

    Работы планируется завершить в течение одного дня. Жителей и гостей столицы просят заранее корректировать маршрут.


    Теги:
    Дороги Астана
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