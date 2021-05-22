Об этапах проверки качества медизделий рассказали в Минздраве РК
Касательно распространяемого в социальных сетях видео снятого в трущобах Бомбея, Индия, Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан сообщает следующее.
«На сегодняшний день в Республике Казахстан зарегистрированы и разрешены к применению ПЦР-тесты произведенные в таких странах как Россия, Корея, Германия, Китай, Казахстан.
Качество медицинских изделий проверяется в ходе ее экспертизы, которая осуществляется Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий и состоит из следующих этапов:
первичная экспертиза на проверку полноты комплектности представленных документов (регистрационное досье);
специализированная экспертиза, в ходе которой осуществляется оценка качества;
лабораторные испытания, проводимые в аккредитованных испытательных лабораториях НЦЭЛС, действующих согласно государственным и международным стандартам.
В период обращения медицинских изделий на рынке функционирует система фармаконадзора и мониторинга безопасности, качества и эффективности в ходе которого осуществляется сбор, анализ и оценка данных о нежелательных последствиях при применении изделий.
Таким образом, многоэтапная система контроля за обращением медицинских изделий способствует обеспечению населения Казахстана безопасной и качественной продукцией», - сообщили в комитете.