Об этапах проверки качества медизделий рассказали в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК сделал заявление относительно проверки медицинских изделий и лекарственных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению СOVID-19.

Касательно распространяемого в социальных сетях видео снятого в трущобах Бомбея, Индия, Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан сообщает следующее.

«На сегодняшний день в Республике Казахстан зарегистрированы и разрешены к применению ПЦР-тесты произведенные в таких странах как Россия, Корея, Германия, Китай, Казахстан.

Качество медицинских изделий проверяется в ходе ее экспертизы, которая осуществляется Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий и состоит из следующих этапов:

первичная экспертиза на проверку полноты комплектности представленных документов (регистрационное досье);

специализированная экспертиза, в ходе которой осуществляется оценка качества;

лабораторные испытания, проводимые в аккредитованных испытательных лабораториях НЦЭЛС, действующих согласно государственным и международным стандартам.

В период обращения медицинских изделий на рынке функционирует система фармаконадзора и мониторинга безопасности, качества и эффективности в ходе которого осуществляется сбор, анализ и оценка данных о нежелательных последствиях при применении изделий.

Таким образом, многоэтапная система контроля за обращением медицинских изделий способствует обеспечению населения Казахстана безопасной и качественной продукцией», - сообщили в комитете.