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    21:23, 21 Май 2021 | GMT +6

    Об этапах проверки качества медизделий рассказали в Минздраве РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК сделал заявление относительно проверки медицинских изделий и лекарственных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению СOVID-19.

    Касательно распространяемого в социальных сетях видео снятого в трущобах Бомбея, Индия, Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан сообщает следующее.

    «На сегодняшний день в Республике Казахстан зарегистрированы и разрешены к применению ПЦР-тесты произведенные в таких странах как Россия, Корея, Германия, Китай, Казахстан.

    Качество медицинских изделий проверяется в ходе ее экспертизы, которая осуществляется Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий и состоит из следующих этапов:

    первичная экспертиза на проверку полноты комплектности представленных документов (регистрационное досье);

    специализированная экспертиза, в ходе которой осуществляется оценка качества;

    лабораторные испытания, проводимые в аккредитованных испытательных лабораториях НЦЭЛС, действующих согласно государственным и международным стандартам.

    В период обращения медицинских изделий на рынке функционирует система фармаконадзора и мониторинга безопасности, качества и эффективности в ходе которого осуществляется сбор, анализ и оценка данных о нежелательных последствиях при применении изделий.

    Таким образом, многоэтапная система контроля за обращением медицинских изделий способствует обеспечению населения Казахстана безопасной и качественной продукцией», - сообщили в комитете.


    Теги:
    Здравоохранение Минздрав РК
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