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    11:35, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Об эпидситуации в Нур-Султане рассказала главный санврач

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сложившаяся неблагополучная эпидемиологическая ситуация в столице по COVID-19, как и в прошлом году не дает возможности отпраздновать Курбан айт в полной мере. В городе за последние трое суток регистрируется свыше 1 000 случаев коронавирусной инфекции в день. За прошедшие сутки зарегистрировано 1 549 случаев, прирост составил 1,9%», - сообщила Сархат Бейсенова.

    За последнюю неделю зарегистрировано 7 989 случаев COVID-19, что выше предыдущей недели на 44,23%, среднесуточная регистрация случаев повысилась от 950 до 1 550. Недельный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения повысился 540,7 до 672,2, репродуктивное число составило –1,304.

    Ранее сообщалось, что Курбан-айт в Нур-Султане будет проходить в онлайн режиме, жертвоприношения будут проводиться через сайт «qurban2021.kz». Работа рынков и крестьянских хозяйств, где традиционно проводились жертвоприношения в дни проведения «Курбан айта» будут приостановлены.

    Напомним, в столице с 17 июля ужесточаются карантинные меры.


    Теги:
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