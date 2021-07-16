Об эпидситуации в Нур-Султане рассказала главный санврач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сложившаяся неблагополучная эпидемиологическая ситуация в столице по COVID-19, как и в прошлом году не дает возможности отпраздновать Курбан айт в полной мере. В городе за последние трое суток регистрируется свыше 1 000 случаев коронавирусной инфекции в день. За прошедшие сутки зарегистрировано 1 549 случаев, прирост составил 1,9%», - сообщила Сархат Бейсенова.

За последнюю неделю зарегистрировано 7 989 случаев COVID-19, что выше предыдущей недели на 44,23%, среднесуточная регистрация случаев повысилась от 950 до 1 550. Недельный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения повысился 540,7 до 672,2, репродуктивное число составило –1,304.

Ранее сообщалось, что Курбан-айт в Нур-Султане будет проходить в онлайн режиме, жертвоприношения будут проводиться через сайт «qurban2021.kz». Работа рынков и крестьянских хозяйств, где традиционно проводились жертвоприношения в дни проведения «Курбан айта» будут приостановлены.

Напомним, в столице с 17 июля ужесточаются карантинные меры.