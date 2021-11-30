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Об эпидситуации в Казахстане рассказал Марат Шоранов

30 Ноября 2021 10:06
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Об эпидситуации в Казахстане рассказал Марат Шоранов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане рассказал вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день в «красной» зоне остается Северо-Казахстанская область. Пять регионов – в «желтой» зоне (Карагандинская, Костанайская, Акмолинская, Павлодарская и город Нур-Султан)». Республика Казахстан и остальные 11 регионов находятся в «зеленой» зоне», - сказал Марат Шоранов.

Было отмечено, что в целом в Казахстане за последний месяц заболеваемость снизилась в 2,8 раза, число стационарных больных в 1,5 раза, амбулаторных больных – в 2,0 раза.

Ранее сообщалось, какие меры предпримут в Казахстане в целях недопущения завоза нового варианта штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Ранее сообщалось, какие меры предпримут в Казахстане в целях недопущения завоза нового варианта штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Учитывая появление нового варианта штамма коронавирусной инфекции «омикрон», в целях недопущения его завоза на территорию республики на Межведомственной комиссии принято решение ввести с 3 декабря текущего года следующие меры:

- Ограничить въезд в РК иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга;

- Ввести наличие обязательного ПЦР-теста независимо от вакцинации для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи КВИ вызванные вариантом «омикрон» (на сегодняшний день это Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада);

- Лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные «омикрон» независимо от результата ПЦР-теста должны самоизолироваться на семь дней (домашний карантин).


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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