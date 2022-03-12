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    17:15, 12 Март 2022 | GMT +6

    Об эпидситуации в Атырауской области рассказала Ажар Гиният

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Об эпидемиологической ситуации в стране рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете весь мир, в том числе Казахстан проводят меры по борьбе с пандемией коронавируса. Эпидемиологическая ситуация по республике стабильная. В течение двух лет страна пережила пять волн коронавирусной инфекции», - сказала Ажар Гиният на пресс-конференции Региональной службы коммуникации.

    Как отметила министр, с 3 марта все регионы Казахстана, в том числе Атырауская область находятся в «зеленой» зоне.

    Также глава Минздрава напомнила о том, что на прошедшем заседании Межведомственной комиссии был принят ряд мер. Так, на всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска отменяются: обязательное использование мобильного приложения «Ashyq», также требования к соблюдению социальной дистанции; обязательная термометрия; обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска.

    Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Ажар Гиният посетила сельские амбулатории в Атырауской области.

    Напомним, на очередном заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила о данных по вакцинации и ревакцинации от COVID-19 в Казахстане.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Регионы Казахстана Общество Минздрав РК
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