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    21:44, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидситуации с КВИ рассказали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации в цифрах на 16 сентября рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в регионе 96 человек заболели COVID-19 за сутки, 574 пациента получают лечение в инфекционных стационарах, 52 пациента лежат в реанимации, 6 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, 2 человека скончались за сутки, 2 500 пациентов получают лечение на дому, 62 человека вылечились.

    В области продолжается прививочная компания. С 1 февраля I компонентом вакцин от COVID-19 привиты 214 398 человек; II компонентом вакцин - 164 600 человек.

    Как ранее сообщалось, 1051 житель Атырауской области привился от COVID-19 за сутки.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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