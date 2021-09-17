Об эпидситуации с КВИ рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации в цифрах на 16 сентября рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в регионе 96 человек заболели COVID-19 за сутки, 574 пациента получают лечение в инфекционных стационарах, 52 пациента лежат в реанимации, 6 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, 2 человека скончались за сутки, 2 500 пациентов получают лечение на дому, 62 человека вылечились.

В области продолжается прививочная компания. С 1 февраля I компонентом вакцин от COVID-19 привиты 214 398 человек; II компонентом вакцин - 164 600 человек.

Как ранее сообщалось, 1051 житель Атырауской области привился от COVID-19 за сутки.