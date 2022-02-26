Об эпидситуации рассказали актюбинские врачи

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ситуация с коронавирусной инфекцией в Актюбинской области улучшается. О заболеваемости КВИ рассказали на брифинге в РСК представители управления здравоохранения и департамента санэпиднадзора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Райхан Койшановой, за сутки 24 февраля в регионе выявлено всего 4 новых случая КВИ, с 12 февраля регион находится в «зеленой» зоне.

«Актюбинская область с 12 февраля вошла в «зеленую» зону. За минувшие сутки 24 февраля зарегистрировано 4 случая КВИ, из них с симптомами 4 случая. Всего с начала пандемии в области выявлено более 43 тысяч случаев КВИ. Репродуктивное число на 24 февраля составило 0,387 при республиканском показателе 0,585», - сказала Р. Койшанова.

Среди школьников с начала учебного года было выявлено более 1600 случаев КВИ.

«С сентября 2021 года до 24 февраля среди школьников выявлено 1685 случаев КВИ, среди преподавателей - 213 случаев, среди детей дошкольных организаций - 234 случая, среди студентов - 44 случая», - продолжила Р. Койшанова.

По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Бекболата Избасарова, с уменьшением пациентов загруженность инфекционных коек снижается, планируется закрыть для приема больных КВИ фтизиопульмонологический центр.

«Загруженность инфекционных коек снижается, со стабилизацией ситуации и уменьшением числа пациентов мы сокращаем койки, пациентов сейчас принимает только инфекционная больница Актобе. Во фтизиопульмонологическом центре прием пациентов приостановили, находящиеся там пациенты долечатся, потом центр закроем», - отметил Б. Избасаров.

По словам Б. Избасарова, всего на лечении находятся 97 человек, 12 пациентов - в реанимационных отделениях, на неинвазивной искусственной вентиляции легких - 3 человека, 14 детей с КВИ - под наблюдением, из них до года - 4 пациента, 7 беременных под наблюдением, 5 беременных на стационарном лечении.

По материалам мобильных групп по нарушениям карантинного режима было наложено 22 штрафа на сумму более 1 млн тенге, выявлен 161 человек с «красным» статусом, привлечено к административной ответственности 8 человек на сумму более 367 тысяч тенге.

В регионе продолжается вакцинация. На сегодня первым компонентом привит 400451 человек, вторым - 381681 человек, ревакцинировано 91653 актюбинца, вакциной Pfizer привиты 14964 человек, в том числе 9421 ребенок, 4307 кормящих женщин, 836 беременных.