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Об эпидситуации по распространению коронавируса рассказали в СКО

29 Ноября 2021 15:45
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Об эпидситуации по распространению коронавируса рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 103 новых случая инфицирования коронавирусом. Регион остается единственным в «красной зоне», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 103 случаев к категории бессимптомного носительства относятся шесть. У 100 человек ПЦР-исследование на коронавирус проводили по эпидемиологическим показаниям, у троих - с целью эпиднадзора.

Лидирует по числу инфицированных Петропавловск – 51 человек за сутки. Среди районов больше всего новых случаев коронавируса выявили в Кызылжарском – 14. Во всех остальных районах – от одного до семи инфицированных. Исключение – район им. Г.Мусрепова. Здесь на сутки не выявили ни одного нового случая коронавируса.

Всего за сутки четыре лаборатории области провели 788 ПЦР-исследований.

На утро 29 ноября, первый компонент вакцины против коронавируса получили 260 050 человек, или 48% от численности населения области. Полный курс вакцинации прошли 244 013 жителей региона.

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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Олеся Жуковень

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