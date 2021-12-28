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Об эпидситуации по коронавирусной инфекции рассказал Жандос Буркитбаев

28 Декабря 2021 09:17
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Об эпидситуации по коронавирусной инфекции рассказал Жандос Буркитбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Казахстане стабильна. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ежедневно в среднем регистрируется до 500 случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом и до 50 случаев с отрицательным ПЦР -тестом», - сказал Жандос Буркитбаев.

Спикер также добавил, что, согласно матрице оценки эпидситуаци, на сегодняшний день 15 регионов в Республике Казахстан находятся в «зеленой» зоне.

В «желтой» зоне - Северо-Казахстанская область и город Нур-Султан.

В «красной» зоне регионов нет.

Репродуктивное число составляет 0,95.

«Стабильная эпидемиологическая ситуация подтверждается преобладанием числа выздоровевших над заболевшими. С сентября месяца отмечается стабильное превышение выздоровевших над заболевшими до 30%», - резюмировал Жандос Буркитбаев.


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#Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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