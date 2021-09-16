Об эпидемиологической ситуации в регионе рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации на 15 сентября в регионе рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 93 человека заболели COVID-19 за сутки; 627 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах; 55 пациентов лежат в реанимации; 7 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; 5 человек скончались от COVID-19 за сутки; 2 416 пациентов получают лечение на дому; 441 человек вылечился.

В области продолжается прививочная компания. I компонентом вакцин от COVID-19 привиты 213 347 человек; II компонентом - 163 284 человека.