Об эпидемиологической ситуации рассказали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане после нескольких месяцев напряженной работы по профилактике и борьбе с пандемией COVID-19 получены значительные результаты, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В ходе онлайн пресс-конференции заместитель руководителя управления здравоохранения Владимир Лив рассказал, что в декабре прошлого года заболеваемость коронавирусом по сравнению с ноябрем сократилась в 6 раз.

Он напомнил, что с начала ноября регион находился в «красной» зоне, 2 декабря область перешла в «желтую» зону, а с 18 декабря эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и Восточный Казахстан вошел в «зеленую» зону, в которой находится и по сей день.

Всего по ВКО зарегистрировано 19,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом. На контроле находится 738 очагов инфекции, и около 2 тысяч контактных лиц. По словам Владимира Ли, сейчас развернуто 3,5 тысячи инфекционных коек, в том числе 319 реанимационных и 490 карантинных.

В инфекционных стационарах находятся 238 пациентов, один из них – в крайне тяжелом состоянии, 15 – в тяжелом и 222 в среднетяжелом состоянии. В карантинных стационарах размещено 6 человек. Таким образом, показатель занятости коечного фонда для больных COVID-19 по области составил 6 процентов.

Владимир Ли привел статистику выздоровевших пациентов. По области выписаны из больниц почти 11 тысяч человек. Амбулаторное лечение закончили свыше 6 тысяч человек. Более 5 тысяч пациентов вылечились от ковидной пневмонии. В регионе зарегистрировано 325 летальных случаев от коронавируса, и 100 - от пневмонии.

«Восточный Казахстан располагает 22 ПЦР-лабораториями мощностью до 14 тысяч исследований в сутки и 18 КТ-кабинетами, которые работают круглосуточно. Всего методом ПЦР обследовано более 500 тысяч человек», – уточнил Владимир Ли.

При условии полной загруженности коек в стационарах в области имеются запасы медикаментов на один месяц. Был создан стабилизационный фонд лекарственных средств повышенного спроса и средств индивидуальной защиты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в сентябре прошлого года в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. Позднее мутация COVID-19 зафиксирована еще в 40 странах мира. В. Ли отметил, что несмотря на то, что в Казахстане еще не выявлен британский штамм КВИ, подготовка к возможному его появлению ведется.

«Этот штамм отличается более высокой скоростью распространения, но не более опасен, чем другие варианты вируса, вызывающие COVID-19. Пока нет признаков того, что новый вариант приводит к более тяжелому течению болезни или более высокой смертности. Также ничто не указывает на то, что штамм может быть менее восприимчив к вакцинации. Думаю, наша страна, как прогрессивное государство, изучает новый штамм в экспертных лабораториях республики», – сказал заместитель руководителя управления здравоохранения.

В. Ли отметил, что пока неизвестно, будет ли усилен карантин в случае регистрации первого заражения новым штаммом.

«Этот штамм более заразный, но пока мы его не видим, не можем сказать однозначно, будет ли введен карантин при первом обнаруженном случае. Насчет лечения – несколько раз были внесены изменения в протокол диагностики и лечения, он адаптирован для Казахстана на фоне рекомендации ВОЗ. Тем не менее, он носит консультативно- рекомендательный характер. И у медицинских организаций есть возможность с помощью проведения консилиумов разрешить применение другого препарата по необходимости», – рассказал Владимир Ли.

1 февраля стартует процесс вакцинации от коронавируса. В Восточном Казахстане сейчас полным ходом идет подготовка. Владимир Ли в ходе онлайн пресс-конференции рассказал, что 26 января Министерство здравоохранения провело обучение по вопросам вакцинации для медицинских работников.

«При управлении здравоохранения создана рабочая группа, которая займется подготовкой и организацией процесса вакцинации. Прививки против COVID-19 будут проводить в организациях первичной медико-санитарной помощи, то есть в поликлиниках, к которым прикреплены жители области. В организациях имеются прививочные кабинеты и специалисты, занимающиеся вакцинацией», – отметил Владимир Ли.

Кроме того, он напомнил, что выделено 6 этапов вакцинации, которые расписаны по месяцам. На первом этапе прививку от коронавируса получат медицинские работники стационаров, скорой медицинской помощи, отделения реанимации, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы. По словам Владимира Ли, на данном этапе планируется вакцинировать около 100 тысяч человек.