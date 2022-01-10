08:00, 10 Январь 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2087 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1442,
город Алматы - 93,
город Шымкент - 123,
Акмолинская область - 31,
Актюбинская область - 19,
Алматинская область - 28,
Атырауская область - 42,
Восточно-Казахстанская область - 16,
Жамбылская область - 35,
Западно-Казахстанская область - 55,
Карагандинская область - 49,
Костанайская область - 19,
Кызылординская область - 35,
Мангистауская область - 25,
Павлодарская область - 35,
Северо-Казахстанская область - 9,
Туркестанская область - 31.
Всего в стране выявлено 997438 заболевших.