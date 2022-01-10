Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 января 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2087 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1442,

город Алматы - 93,

город Шымкент - 123,

Акмолинская область - 31,

Актюбинская область - 19,

Алматинская область - 28,

Атырауская область - 42,

Восточно-Казахстанская область - 16,

Жамбылская область - 35,

Западно-Казахстанская область - 55,

Карагандинская область - 49,

Костанайская область - 19,

Кызылординская область - 35,

Мангистауская область - 25,

Павлодарская область - 35,

Северо-Казахстанская область - 9,

Туркестанская область - 31.

Всего в стране выявлено 997438 заболевших.