Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 сентября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 4024 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 320,

город Алматы - 931,

город Шымкент - 160,

Акмолинская область - 203,

Актюбинская область - 300,

Алматинская область - 290,

Атырауская область - 130,

Восточно-Казахстанская область - 167,

Жамбылская область - 75,

Западно-Казахстанская область - 98,

Карагандинская область - 581,

Костанайская область - 176,

Кызылординская область - 79,

Мангистауская область - 183,

Павлодарская область - 220,

Северо-Казахстанская область - 72,

Туркестанская область - 39.

Всего в стране выявлено 832248 заболевших.