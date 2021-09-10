08:00, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 4024 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 320,
город Алматы - 931,
город Шымкент - 160,
Акмолинская область - 203,
Актюбинская область - 300,
Алматинская область - 290,
Атырауская область - 130,
Восточно-Казахстанская область - 167,
Жамбылская область - 75,
Западно-Казахстанская область - 98,
Карагандинская область - 581,
Костанайская область - 176,
Кызылординская область - 79,
Мангистауская область - 183,
Павлодарская область - 220,
Северо-Казахстанская область - 72,
Туркестанская область - 39.
Всего в стране выявлено 832248 заболевших.