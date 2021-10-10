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    08:00, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 октября 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1863 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    город Нур-Султан - 292,

    город Алматы - 344,

    город Шымкент - 53,

    Акмолинская область - 98,

    Актюбинская область - 60,

    Алматинская область - 149,

    Атырауская область - 46,

    Восточно-Казахстанская область - 101,

    Жамбылская область - 19,

    Западно-Казахстанская область - 67,

    Карагандинская область - 154,

    Костанайская область - 97,

    Кызылординская область - 35,

    Мангистауская область - 14,

    Павлодарская область - 159,

    Северо-Казахстанская область - 146,

    Туркестанская область - 29.

    Всего в стране выявлены 903924 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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