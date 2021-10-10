08:00, 10 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1863 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 292,
город Алматы - 344,
город Шымкент - 53,
Акмолинская область - 98,
Актюбинская область - 60,
Алматинская область - 149,
Атырауская область - 46,
Восточно-Казахстанская область - 101,
Жамбылская область - 19,
Западно-Казахстанская область - 67,
Карагандинская область - 154,
Костанайская область - 97,
Кызылординская область - 35,
Мангистауская область - 14,
Павлодарская область - 159,
Северо-Казахстанская область - 146,
Туркестанская область - 29.
Всего в стране выявлены 903924 заболевших.