08:00, 10 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1128 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 125,
город Алматы - 134,
город Шымкент - 24,
Акмолинская область - 70,
Актюбинская область - 22,
Алматинская область - 55,
Атырауская область - 20,
Восточно-Казахстанская область - 77,
Жамбылская область - 12,
Западно-Казахстанская область - 27,
Карагандинская область - 140,
Костанайская область - 102,
Кызылординская область - 19,
Мангистауская область - 12,
Павлодарская область - 127,
Северо-Казахстанская область - 143,
Туркестанская область - 19.
Всего в стране выявлено 951667 заболевших.