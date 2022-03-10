08:00, 10 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 марта 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 89 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 7,
город Алматы - 22,
город Шымкент - 4,
Акмолинская область - 4,
Актюбинская область - 1,
Атырауская область - 3,
Восточно-Казахстанская область - 2,
Жамбылская область - 4,
Карагандинская область - 9,
Костанайская область - 2,
Павлодарская область - 8,
Северо-Казахстанская область - 23.
Всего в стране выявлено 1304101 заболевших.