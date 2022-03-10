Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 марта 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 89 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 7,

город Алматы - 22,

город Шымкент - 4,

Акмолинская область - 4,

Актюбинская область - 1,

Атырауская область - 3,

Восточно-Казахстанская область - 2,

Жамбылская область - 4,

Карагандинская область - 9,

Костанайская область - 2,

Павлодарская область - 8,

Северо-Казахстанская область - 23.





Всего в стране выявлено 1304101 заболевших.