08:00, 10 Март 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 марта 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 693 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 143,
город Алматы - 160,
город Шымкент - 2,
Акмолинская область - 66,
Актюбинская область - 6,
Алматинская область - 28,
Атырауская область - 40,
Восточно-Казахстанская область - 9,
Жамбылская область - 1,
Западно-Казахстанская область - 57,
Карагандинская область - 51,
Костанайская область - 49,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 56,
Северо-Казахстанская область - 16,
Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлено 220018 заболевших.