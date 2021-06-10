Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 июня 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1144 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 222,

город Алматы - 126,

город Шымкент - 58,

Акмолинская область - 48,

Актюбинская область - 30,

Алматинская область - 64,

Атырауская область - 69,

Восточно-Казахстанская область - 79,

Жамбылская область - 32,

Западно-Казахстанская область - 89,

Карагандинская область - 160,

Костанайская область - 35,

Кызылординская область - 10,

Мангистауская область - 45,

Павлодарская область - 41,

Северо-Казахстанская область - 17,

Туркестанская область - 19.

Всего в стране выявлено 397976 заболевших.