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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 июня 2020 г. в Казахстане

10 Июня 2020 08:00
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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 июня 2020 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 245 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 1,9%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 23 (0,9%)

город Алматы - 35 (1,2%)

город Шымкент - 14 (1,4%)

Карагандинская область - 50 (4,2%)

Актюбинская область - 26 (6,5%)

Западно-Казахстанская область - 18 (2,1%)

Жамбылская область - 16 (3,6%)

Мангистауская область - 12 (3,6%)

Алматинская область - 11 (2,5%)

Северо-Казахстанская область - 7 (10,8%)

Акмолинская область - 5 (2,8%)

Восточно-Казахстанская область - 5 (2,5%)

Кызылординская область - 5 (1,1%)

Атырауская область - 5 (0,4%)

Костанайская область - 3 (1,5%)

Павлодарская область - 2 (0,7%)

Туркестанская область - 8 (2,0%)

Всего в стране выявлено 13319 заболевших.


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