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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 июня 2020 г. в Казахстане
10 Июня 2020 08:00
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 245 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 1,9%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 23 (0,9%)
город Алматы - 35 (1,2%)
город Шымкент - 14 (1,4%)
Карагандинская область - 50 (4,2%)
Актюбинская область - 26 (6,5%)
Западно-Казахстанская область - 18 (2,1%)
Жамбылская область - 16 (3,6%)
Мангистауская область - 12 (3,6%)
Алматинская область - 11 (2,5%)
Северо-Казахстанская область - 7 (10,8%)
Акмолинская область - 5 (2,8%)
Восточно-Казахстанская область - 5 (2,5%)
Кызылординская область - 5 (1,1%)
Атырауская область - 5 (0,4%)
Костанайская область - 3 (1,5%)
Павлодарская область - 2 (0,7%)
Туркестанская область - 8 (2,0%)
Всего в стране выявлено 13319 заболевших.
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