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    08:00, 10 Февраль 2022 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 февраля 2022 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3329 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 305

    город Алматы - 938

    город Шымкент - 37

    Акмолинская область - 250

    Актюбинская область - 60

    Алматинская область - 221

    Атырауская область - 32

    Восточно-Казахстанская область - 157

    Жамбылская область - 65

    Западно-Казахстанская область - 126

    Карагандинская область - 310

    Костанайская область - 250

    Кызылординская область - 32

    Мангистауская область - 15

    Павлодарская область - 285

    Северо-Казахстанская область - 236

    Туркестанская область - 10


    Всего в стране выявлено 1283171 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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