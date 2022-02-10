08:00, 10 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3329 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 305
город Алматы - 938
город Шымкент - 37
Акмолинская область - 250
Актюбинская область - 60
Алматинская область - 221
Атырауская область - 32
Восточно-Казахстанская область - 157
Жамбылская область - 65
Западно-Казахстанская область - 126
Карагандинская область - 310
Костанайская область - 250
Кызылординская область - 32
Мангистауская область - 15
Павлодарская область - 285
Северо-Казахстанская область - 236
Туркестанская область - 10
Всего в стране выявлено 1283171 заболевших.