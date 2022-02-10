Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3329 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 305

город Алматы - 938

город Шымкент - 37

Акмолинская область - 250

Актюбинская область - 60

Алматинская область - 221

Атырауская область - 32

Восточно-Казахстанская область - 157

Жамбылская область - 65

Западно-Казахстанская область - 126

Карагандинская область - 310

Костанайская область - 250

Кызылординская область - 32

Мангистауская область - 15

Павлодарская область - 285

Северо-Казахстанская область - 236

Туркестанская область - 10





Всего в стране выявлено 1283171 заболевших.