08:00, 10 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 648 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 97,
город Алматы - 55,
город Шымкент - 1,
Акмолинская область - 60,
Актюбинская область - 1,
Алматинская область - 30,
Атырауская область - 6,
Восточно-Казахстанская область - 25,
Жамбылская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 16,
Карагандинская область - 115,
Костанайская область - 74,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 76,
Северо-Казахстанская область - 71,
Туркестанская область - 9.
Всего в стране выявлены 978362 заболевших.