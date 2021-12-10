РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 10 Декабрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 декабря 2021 г. в Казахстане

    None
    None

    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 648 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 97,

    город Алматы - 55,

    город Шымкент - 1,

    Акмолинская область - 60,

    Актюбинская область - 1,

    Алматинская область - 30,

    Атырауская область - 6,

    Восточно-Казахстанская область - 25,

    Жамбылская область - 6,

    Западно-Казахстанская область - 16,

    Карагандинская область - 115,

    Костанайская область - 74,

    Кызылординская область - 4,

    Мангистауская область - 2,

    Павлодарская область - 76,

    Северо-Казахстанская область - 71,

    Туркестанская область - 9.

    Всего в стране выявлены 978362 заболевших.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:13
    Визит Президента в Германию, блэкаут Караганды, «нет» коронавирусу, победы на Азиаде — обзор недели
    Сегодня, 13:58
    Казахстанская боксерша Наталья Богданова гарантировала себе медаль Азиады
    Сегодня, 13:46
    Взрыв произошел в Анкаре
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!