08:00, 10 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7235 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1161,
город Алматы - 1486,
город Шымкент - 570,
Акмолинская область - 263,
Актюбинская область - 223,
Алматинская область - 270,
Атырауская область - 627,
Восточно-Казахстанская область - 220,
Жамбылская область - 100,
Западно-Казахстанская область - 54,
Карагандинская область - 1061,
Костанайская область - 248,
Кызылординская область - 228,
Мангистауская область - 177,
Павлодарская область - 286,
Северо-Казахстанская область - 156,
Туркестанская область - 105.
Всего в стране выявлено 649120 заболевших.