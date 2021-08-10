Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 августа 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7235 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1161,

город Алматы - 1486,

город Шымкент - 570,

Акмолинская область - 263,

Актюбинская область - 223,

Алматинская область - 270,

Атырауская область - 627,

Восточно-Казахстанская область - 220,

Жамбылская область - 100,

Западно-Казахстанская область - 54,

Карагандинская область - 1061,

Костанайская область - 248,

Кызылординская область - 228,

Мангистауская область - 177,

Павлодарская область - 286,

Северо-Казахстанская область - 156,

Туркестанская область - 105.

Всего в стране выявлено 649120 заболевших.