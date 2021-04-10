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    08:00, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 апреля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2734 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 548,
    город Алматы - 715,
    город Шымкент - 85,
    Акмолинская область - 99,
    Актюбинская область - 166,
    Алматинская область - 369,
    Атырауская область - 146,
    Восточно-Казахстанская область - 59,
    Жамбылская область - 39,
    Западно-Казахстанская область - 130,
    Карагандинская область - 171,
    Костанайская область - 32,
    Кызылординская область - 42,
    Мангистауская область - 31,
    Павлодарская область - 37,
    Северо-Казахстанская область - 44,
    Туркестанская область - 21.

    Всего в стране выявлено 266677 заболевших.


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    Официальные источники (служебная)
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