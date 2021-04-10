08:00, 10 Апрель 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 9 апреля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2734 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 548,
город Алматы - 715,
город Шымкент - 85,
Акмолинская область - 99,
Актюбинская область - 166,
Алматинская область - 369,
Атырауская область - 146,
Восточно-Казахстанская область - 59,
Жамбылская область - 39,
Западно-Казахстанская область - 130,
Карагандинская область - 171,
Костанайская область - 32,
Кызылординская область - 42,
Мангистауская область - 31,
Павлодарская область - 37,
Северо-Казахстанская область - 44,
Туркестанская область - 21.
Всего в стране выявлено 266677 заболевших.