08:00, 09 Январь 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1945 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1319,
город Алматы - 183,
город Шымкент - 80,
Акмолинская область - 30,
Актюбинская область - 43,
Алматинская область - 21,
Атырауская область - 33,
Восточно-Казахстанская область - 16,
Жамбылская область - 32,
Западно-Казахстанская область - 16,
Карагандинская область - 43,
Костанайская область - 7,
Кызылординская область - 16,
Мангистауская область - 27,
Павлодарская область - 34,
Северо-Казахстанская область - 13,
Туркестанская область - 32.
Всего в стране выявлен 995351 заболевший.