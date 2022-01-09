Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 января 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1945 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1319,

город Алматы - 183,

город Шымкент - 80,

Акмолинская область - 30,

Актюбинская область - 43,

Алматинская область - 21,

Атырауская область - 33,

Восточно-Казахстанская область - 16,

Жамбылская область - 32,

Западно-Казахстанская область - 16,

Карагандинская область - 43,

Костанайская область - 7,

Кызылординская область - 16,

Мангистауская область - 27,

Павлодарская область - 34,

Северо-Казахстанская область - 13,

Туркестанская область - 32.

Всего в стране выявлен 995351 заболевший.