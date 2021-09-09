Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 сентября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4106 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 329,

город Алматы - 976,

город Шымкент - 150,

Акмолинская область - 201,

Актюбинская область - 222,

Алматинская область - 330,

Атырауская область - 127,

Восточно-Казахстанская область - 201,

Жамбылская область - 79,

Западно-Казахстанская область - 124,

Карагандинская область - 549,

Костанайская область - 178,

Кызылординская область - 92,

Мангистауская область - 185,

Павлодарская область - 229,

Северо-Казахстанская область - 81,

Туркестанская область - 53.

Всего в стране выявлены 828224 заболевших.