08:00, 09 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 909 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 109,
город Алматы - 79,
город Шымкент - 16,
Акмолинская область - 76,
Актюбинская область - 4,
Алматинская область - 61,
Атырауская область - 9,
Восточно-Казахстанская область - 50,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 10,
Карагандинская область - 109,
Костанайская область - 83,
Кызылординская область - 7,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 133,
Северо-Казахстанская область - 135,
Туркестанская область - 10.
Всего в стране выявлено 950539 заболевших.