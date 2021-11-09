Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 ноября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 909 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 109,

город Алматы - 79,

город Шымкент - 16,

Акмолинская область - 76,

Актюбинская область - 4,

Алматинская область - 61,

Атырауская область - 9,

Восточно-Казахстанская область - 50,

Жамбылская область - 15,

Западно-Казахстанская область - 10,

Карагандинская область - 109,

Костанайская область - 83,

Кызылординская область - 7,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 133,

Северо-Казахстанская область - 135,

Туркестанская область - 10.

Всего в стране выявлено 950539 заболевших.