Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 марта 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 87 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 7,

город Алматы - 23,

город Шымкент - 2,

Акмолинская область - 4,

Алматинская область - 2,

Восточно-Казахстанская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 3,

Карагандинская область - 11,

Костанайская область - 3,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 2,

Северо-Казахстанская область - 25.





Всего в стране выявлено 1304012 заболевших.