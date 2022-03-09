08:00, 09 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 марта 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 87 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 7,
город Алматы - 23,
город Шымкент - 2,
Акмолинская область - 4,
Алматинская область - 2,
Восточно-Казахстанская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 3,
Карагандинская область - 11,
Костанайская область - 3,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 2,
Северо-Казахстанская область - 25.
Всего в стране выявлено 1304012 заболевших.